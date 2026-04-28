Путин призвал жестко пресекать провокации в преддверии выборов

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин призвал жестко пресекать провокации, в том числе из-за рубежа, в преддверии выборов в Госдуму.

"Нужно надежно защитить государственные информационные ресурсы, цифровые системы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от любого постороннего вмешательства", – сказал он в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

Президент призвал уделить особое внимание организации голосования в новых и приграничных регионах России. Кроме того, важно, чтобы проголосовать смогли и участники СВО. Для этого необходимо создать все условия.

Он напомнил, что киевский режим под предлогом военного положения не проводит выборы на Украине и также пытается помешать их проведению в России, в том числе в Донбассе и Новороссии. По словам Путина, жителям исторических регионов отказывают в праве быть частью своей страны.

Однако, подчеркнул российский лидер, в Донбассе и Новороссии живут крепкие и надежные люди, которых так просто не напугать.

Выборы в нижнюю палату парламента IX созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ранее сообщал об усилении активности западных спецслужб по подготовке провокаций на выборах. В частности, уже зафиксированы призывы не признавать итоги голосования со стороны иностранных агентов.

