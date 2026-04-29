Reuters: КСИР захватывает власть в Иране, уменьшая роль верховного лидера

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) захватывает власть в Иране, уменьшая власть верховного лидера, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, сейчас у Ирана нет единого бесспорного религиозного лидера.

"Ликвидация аятоллы Али Хаменеи в первый день войны и возвышение его раненого сына Моджтабы (Хаменеи. – Прим. Ред.) привели к установлению нового порядка, в котором доминируют командиры КСИР", – указано в сообщении.

Сейчас Моджтаба Хаменеи продолжает стоять во главе системы, однако его роль сводится к тому, чтобы легитимизировать решения, которые принимают генералы, а не отдавать собственные распоряжения. Из-за этого власть сосредотачивается в узком и консервативном кругу, который состоит из членов Высшего совета национальной безопасности, аппарата верховного лидера и КСИР.

При этом КСИР сейчас доминирует как в военной стратегии, так и в принятии ключевых политических решений. Например, дипломатическими представителями Ирана на переговорах с США выступали министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента, мэр Тегерана и кандидат в президенты Мохаммад-Багер Галибаф. Однако главным переговорщиком был командующий КСИР Ахмам Вахиди. Он принимал участие в переговорах в ночь, когда было объявлено о прекращении огня.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда США и Израиль нанесли удары по Исламской Республике. В ответ Иран атаковал еврейское государство и американские военные объекты в регионе.

Место верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

Владимир Путин ранее сообщил, что получил от него послание. Российский лидер поблагодарил за переданное обращение и попросил иранского министра передать ответные пожелания руководству страны. Путин пожелал верховному лидеру Ирана здоровья, благополучия и всего самого доброго.

