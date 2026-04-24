NYT: Хаменеи перенес три операции на ноге

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после полученных от ударов США и Израиля ранений перенес три операции на одной ноге, на нее собираются поставить протез. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

Хаменеи также прооперировали руку, он постепенно восстанавливает ее функции. Кроме того, у верховного лидера сильно обожжены лицо и губы, из-за чего ему сложно говорить. В связи с этим ему потребуется пластическая операция.

По словам иранских чиновников, Хаменеи сохраняет ясность ума и проявляет активность. Тем не менее он не стал записывать видео- или аудиообращение к гражданам, чтобы не выдать свое состояние. Верховный лидер ограничивается письменными заявлениями, которые запечатываются в конверты и передаются СМИ и телеканалам по цепочке доверенных курьеров.

Первые сообщения о ранении Хаменеи в ходе начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана появились в середине марта. МИД Исламской Республики заверял, что верховный лидер чувствовал себя хорошо.

Позднее СМИ раскрыли, что он получил легкое ранение ноги. Также журналисты указывали, что политику удалось выжить благодаря тому, что он вышел на улицу за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты.

Однако американский президент Дональд Трамп предположил, что Хаменеи либо погиб, либо тяжело ранен. В качестве обоснования своих слов глава Белого дома привел отсутствие какой-либо информации по этому поводу.