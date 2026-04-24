Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 04:34

NYT: Хаменеи перенес три операции на ноге

СМИ сообщили о перенесенных Хаменеи операциях

Фото: ТАСС/Zuma

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после полученных от ударов США и Израиля ранений перенес три операции на одной ноге, на нее собираются поставить протез. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

Хаменеи также прооперировали руку, он постепенно восстанавливает ее функции. Кроме того, у верховного лидера сильно обожжены лицо и губы, из-за чего ему сложно говорить. В связи с этим ему потребуется пластическая операция.

По словам иранских чиновников, Хаменеи сохраняет ясность ума и проявляет активность. Тем не менее он не стал записывать видео- или аудиообращение к гражданам, чтобы не выдать свое состояние. Верховный лидер ограничивается письменными заявлениями, которые запечатываются в конверты и передаются СМИ и телеканалам по цепочке доверенных курьеров.

Первые сообщения о ранении Хаменеи в ходе начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана появились в середине марта. МИД Исламской Республики заверял, что верховный лидер чувствовал себя хорошо.

Позднее СМИ раскрыли, что он получил легкое ранение ноги. Также журналисты указывали, что политику удалось выжить благодаря тому, что он вышел на улицу за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты.

Однако американский президент Дональд Трамп предположил, что Хаменеи либо погиб, либо тяжело ранен. В качестве обоснования своих слов глава Белого дома привел отсутствие какой-либо информации по этому поводу.

Новости мира: Трамп продлил режим перемирия с Ираном до 26 апреля

Читайте также


Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

