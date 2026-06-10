Футболист Лионель Месси побил 69-летний рекорд аргентинской сборной

Фото: Getty Images/ISI Photos/Andrew J. Clark

Футболист Лионель Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины, сообщает Marca.

В товарищеском матче с Исландией спортсмен вышел на замену во втором тайме и реализовал пенальти на 72-й минуте. Гол он забил в возрасте 38 лет, 11 месяцев и 16 дней, тем самым превзойдя рекорд Анхеля Лабруны (38 лет, 11 месяцев и 8 дней), который держался с 1957 года.

Лабруна забил в общей сложности 17 голов в 37 матчах за аргентинскую сборную. Месси же является 8-кратным обладателем "Золотого мяча" и самым титулованным футболистом в истории.

Ранее СМИ писали, что состояние Месси превысило миллиард долларов. По подсчетам журналистов, с 2007 года спортсмен заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов.

Однако миллиардером он стал за счет гонорара клуба "Интер Майами", предполагаемых соглашений о разделе доходов от телетрансляций, владения недвижимостью и долей в аргентинской сети ресторанов, говорилось в статьях.