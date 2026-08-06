Федор Конюхов ищет в Индийском океане свою оставленную в 2025 году лодку

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Команда мореплавателя Федора Конюхова уже третьи сутки ведет поиски весельной лодки "Акрос" в Индийском океане между островами Реюньон и Мадагаскар. Путешественник оставил ее в марте 2025 года во время перехода от Южной Америки до Австралии, сообщил в своем телеграм-канале его сын Оскар Конюхов.

"В начале августа поступила информация от судна, обнаружили лодку в этом районе. Это второе обнаружение за полтора года. В этот раз мы решили рискнуть и выйти в океан. Шансы небольшие, но мы верим в успех. Федор Конюхов также на борту и принимает участие в поиске", – говорится в сообщении.

По словам Оскара Конюхова, поисковые работы ведутся с помощью дрона, также осматривается горизонт и поддерживается связь по рации с проходящими судами. Весь район от Реюньона до Мадагаскара оповещен о поисковой операции.

К работе подключились разработчики приложения WindyApp, которые считают возможные точки с учетом течений, волн и ветра.

Лодка "Акрос" блуждает по океану уже почти полтора года. В марте 2025-го Конюхов принял решение прекратить плавание на 115-й день из-за многочисленных поломок судна. Мореплавателя посреди Индийского океана забрал на борт китайский сухогруз, а лодка продолжила дрейфовать.

Несмотря на незавершенный маршрут, Конюхов стал первым человеком в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке по самому сложному и опасному пути в "неистовых" пятидесятых и "ревущих" сороковых широтах.

За 68 суток он добрался от Южной Америки до Индийского океана. Переход к Австралии был вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого путешественник преодолел в 2018–2019 годах, пройдя 11 тысяч километров за 153 дня. Для обоих этапов использовалась одна и та же лодка "Акрос".

Ранее российский певец Дима Билан рассказал, что встретил в самолете Конюхова. Путешественник пригласил артиста вместе отправиться в экспедицию к пингвинам. По словам Билана, они встретились по пути в Калининград.