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06 августа, 12:57

Происшествия

Система ПВО России сбила 1 155 дронов и 20 авиабомб за минувшие сутки

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 1 155 беспилотников самолетного типа и 20 управляемых авиабомб. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, был уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Минувшей ночью силы ПВО отразили самую массированную атаку дронов на Ярославскую область с начала спецоперации на Украине. Всего нейтрализовали 93 БПЛА. В результате ударов пострадали 4 человека, 3 из них госпитализированы.

Из-за упавших фрагментов беспилотников началось возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, рухнувшие обломки привели к пожару в трех частных домах, выбитым стеклам в нескольких многоквартирных домах и повреждению автомобилей.

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