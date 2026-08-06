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06 августа, 11:16

Происшествия

4 человека ранены после атаки БПЛА на Нижегородскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки БПЛА на Нижегородскую область. Об этом губернатор региона Глеб Никитин сообщил в мессенджере MAX.

"В результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома", – рассказал глава области.

По его словам, пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет. Возгорание в квартире ликвидировано. Других последствий атаки, по предварительной информации, нет. Никитин заверил, что местные власти обязательно окажут помощь гражданам, чье жилье получило повреждения.

Ранее в поселке Суземка Брянской области 4 девушки получили травмы в результате удара дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю. Они госпитализированы, им оказана необходимая помощь. Всего за минувшие сутки над территорией региона ликвидировали 155 вражеских БПЛА самолетного типа.

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