4 человека ранены после атаки БПЛА на Нижегородскую область

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4 человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки БПЛА на Нижегородскую область. Об этом губернатор региона Глеб Никитин сообщил в мессенджере MAX.

"В результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома", – рассказал глава области.

По его словам, пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет. Возгорание в квартире ликвидировано. Других последствий атаки, по предварительной информации, нет. Никитин заверил, что местные власти обязательно окажут помощь гражданам, чье жилье получило повреждения.

Ранее в поселке Суземка Брянской области 4 девушки получили травмы в результате удара дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю. Они госпитализированы, им оказана необходимая помощь. Всего за минувшие сутки над территорией региона ликвидировали 155 вражеских БПЛА самолетного типа.