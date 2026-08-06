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06 августа, 12:27

Город

Строительство газопровода высокого давления началось в Москве

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Прокладка газопровода высокого давления началась на участке от Калужского шоссе до деревни Андреевское в Новомосковском административном округе (НАО). Сдать объект планируется в конце 2027 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый газопровод проложат через реки, овраги, дороги и инженерные коммуникации. Для их преодоления специалисты столичного комплекса городского хозяйства используют технологии закрытого возведения сетей. Около 850 метров труб они прокладывают при помощи методов микротоннелирования и бурошнекового бурения. Создание 10 таких переходов помогло снизить влияние на инфраструктуру и природные объекты.

Газопровод будет интегрирован в единую систему газоснабжения города. Контроль работ будет происходить дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Для этого на основных участках специалисты установят три запорных устройства с электроприводом. Благодаря подобному оборудованию можно перекрывать или возобновлять подачу газа за 1,5 минуты.

Ранее специалисты завершили реконструкцию газопровода среднего давления на Алтуфьевском шоссе. Работы начались в феврале 2026 года. Старые трубы заменили новыми стальными, также выполнили врезку новых инженерных коммуникаций.

Трубопровод прокладывали открытым способом – в районе проведения работ отсутствуют пересечения с другими инженерными сетями и плотная застройка.

Около 400 км газопроводов высокого давления построят в ТиНАО до 2032 года

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