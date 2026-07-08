На 50% завершено строительство газопровода высокого давления на востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

На востоке Москвы продолжается строительство газопровода высокого давления, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Сейчас работы завершены на 50%, при этом протяженность инженерных коммуникаций составит более 11,5 километра и повысит надежность энергоснабжения индустриального парка.

Генеральный директор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин отметил, что специалисты выполняют комплекс задач по проектированию и строительству жизненно важной инфраструктуры.

"Успешно обеспечено подключение к газовым сетям промышленных предприятий и других объектов. Продолжаются работы по развитию инженерных сетей и созданию резервов мощности на перспективу", – добавил он.

Работы выполняются в три этапа – они начались летом 2025 года, а завершить их планируют к концу 2026 года. Предусмотрена реконструкция имеющихся распределительных сетей, кроме прокладки нового трубопровода, а также принимаются меры, чтобы минимизировать неудобства местных жителей и резидентов технополиса.

Во время проектирования были учтены особенности местности, а для каждого из участков выбрали оптимальную технологию, которая не нарушит действующих инженерных коммуникаций.

Используются такие методы, как микротоннелирование, открытая прокладка, горизонтальное направленное бурение и бурошнековое бурение – благодаря этому работы выполняются максимально эффективно, а воздействие на окружающую среду снижается.

Современная система отличается высоким уровнем безопасности и продолжительным сроком эксплуатации. В ее конструкции применяются стальные и полиэтиленовые трубы. На наиболее сложных участках трубопроводы размещаются в стальных и железобетонных футлярах. Дополнительная изоляция служит для минимизации рисков повреждения инженерных коммуникаций, а также обеспечивает защиту от неблагоприятных факторов внешней среды.

Помимо этого, газопровод будет оснащен запорными устройствами с электроприводом – краны подключаются к автоматизированной системе дистанционного управления, поэтому их можно будет перекрыть за 1,5 минуты из центральной диспетчерской в случае необходимости.

Ранее в районе Кунцево стартовали работы по строительству трубопровода среднего давления. Реализация проекта позволит повысить надежность газоснабжения районной тепловой станции, обеспечивающей теплоснабжение и подачу горячей воды в жилые здания и на предприятия. В целях защиты расположенных поблизости инженерных сетей перед началом строительства были выполнены исследования грунта.

