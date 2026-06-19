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19 июня, 14:06

Город

Около 27 км газопроводов построят в ТиНАО в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 27 километров газопроводов высокого давления построят в ТиНАО в этом году, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Это позволит обеспечить территории качественным газоснабжением, так как сейчас там ведется активное строительство жилых кварталов, промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры", – сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Строительство новых объектов ведется с применением открытого способа и бестраншейных методов, включая микротоннелирование. После проведения работ газопроводы интегрируют в единую систему газоснабжения столицы.

Отмечается, что все участки строящейся сети оснастят автоматизированными запорными устройствами. Это позволит дистанционно отключать их и оперативно переводить потребителей на резервные схемы.

Ранее сообщалось, что строительная готовность газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Отрадное" оценивается более чем в 50%. Работы начались в октябре прошлого года, их завершение запланировано на осень 2026-го. Строительство газопровода протяженностью свыше 750 метров ведется с применением бестраншейной технологии бурошнекового бурения.

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