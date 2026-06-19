19 июня, 14:06Город
Около 27 км газопроводов построят в ТиНАО в 2026 году
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 27 километров газопроводов высокого давления построят в ТиНАО в этом году, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Это позволит обеспечить территории качественным газоснабжением, так как сейчас там ведется активное строительство жилых кварталов, промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры", – сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Строительство новых объектов ведется с применением открытого способа и бестраншейных методов, включая микротоннелирование. После проведения работ газопроводы интегрируют в единую систему газоснабжения столицы.
Отмечается, что все участки строящейся сети оснастят автоматизированными запорными устройствами. Это позволит дистанционно отключать их и оперативно переводить потребителей на резервные схемы.
Ранее сообщалось, что строительная готовность газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Отрадное" оценивается более чем в 50%. Работы начались в октябре прошлого года, их завершение запланировано на осень 2026-го. Строительство газопровода протяженностью свыше 750 метров ведется с применением бестраншейной технологии бурошнекового бурения.