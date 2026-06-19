19 июня, 14:09Мэр Москвы
Собянин сообщил о 36-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник.
Новая атака вражеских БПЛА на столицу началась в пятницу, 19 июня. В настоящее время на подлете к городу сбиты 36 дронов.
Из-за этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не выпускают самолеты. Шереметьево и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.