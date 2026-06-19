Собянин сообщил о 36-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник.

Новая атака вражеских БПЛА на столицу началась в пятницу, 19 июня. В настоящее время на подлете к городу сбиты 36 дронов.

Из-за этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не выпускают самолеты. Шереметьево и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.