В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в МАХ сообщила Росавиация.

"Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", – говорится в сообщении.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки вражеских беспилотников на столицу, начавшейся 19 июня. На данный момент известно об уничтожении уже 25 БПЛА на подлете к Москве.

Также меры были ранее введены в Домодедово и Жуковском. Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда в целях безопасности.