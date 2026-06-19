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19 июня, 13:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 25 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ликвидированы еще 6 дронов, которые днем в пятницу, 19 июня, летели на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытаются атаковать Москву. По последним данным, нейтрализовано уже 25 БПЛА.

На этом фоне в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. Авиагавани не принимают и не отправляют самолеты. В Росавиации объяснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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