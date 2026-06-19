19 июня, 12:44Политика
Песков заявил о высоких показателях работы ПВО
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких показателях работы ПВО, "несмотря ни на что". Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с атаками БПЛА на Москву.
По его словам, Владимир Путин регулярно получает все оперативные сводки.
"Сводки он получает регулярно, по несколько раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи", – подчеркнул Песков.
Накануне, 18 июня, на Московский регион была совершена самая масштабная атака БПЛА за последние два года. Силы ПВО ликвидировали свыше 190 беспилотников.
Повреждения зафиксированы в ТЦ "Мега Белая Дача" и "Садовод", а также на МНПЗ. В результате атаки пострадали 17 человек, включая двоих детей, – в Раменском, Солнечногорске, Люберцах, Дзержинском и Котельниках.
Атака дронов на Москву возобновилась 19 июня. Первую попытку зафиксировали примерно в 12:09. Сергей Собянин сообщал, что удалось сбить уже 19 беспилотников.
Московские аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. Авиагавани в настоящий момент не принимают самолеты и не выпускают их.
Песков отметил высокие показатели работы системы ПВО в Москве