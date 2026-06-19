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19 июня, 12:44

Политика

Песков заявил о высоких показателях работы ПВО

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких показателях работы ПВО, "несмотря ни на что". Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с атаками БПЛА на Москву.

По его словам, Владимир Путин регулярно получает все оперативные сводки.

"Сводки он получает регулярно, по несколько раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи", – подчеркнул Песков.

Накануне, 18 июня, на Московский регион была совершена самая масштабная атака БПЛА за последние два года. Силы ПВО ликвидировали свыше 190 беспилотников.

Повреждения зафиксированы в ТЦ "Мега Белая Дача" и "Садовод", а также на МНПЗ. В результате атаки пострадали 17 человек, включая двоих детей, – в Раменском, Солнечногорске, Люберцах, Дзержинском и Котельниках.

Атака дронов на Москву возобновилась 19 июня. Первую попытку зафиксировали примерно в 12:09. Сергей Собянин сообщал, что удалось сбить уже 19 беспилотников.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. Авиагавани в настоящий момент не принимают самолеты и не выпускают их.

Песков отметил высокие показатели работы системы ПВО в Москве

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