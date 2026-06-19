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Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. В ведомстве подчеркнули, что меры были приняты для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничения введены на фоне информации о том, что средства ПВО Минобороны уничтожили три вражеских дрона, которые направлялись в сторону Москвы в пятницу, 19 июня. Сергей Собянин указывал, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Позже стало известно об уничтожении еще трех БПЛА.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на атаки Киева будет наносить удары по целям на Украине. Соответствующая задача была поставлена Владимиром Путиным, ее выполняют Вооруженные силы России.

