19 июня, 12:19Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже шести летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны России нейтрализовали еще три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Вражеские дроны начали атаку на столицу в пятницу, 19 июня. На данный момент известно о шести уничтоженных БПЛА.
В связи с этим аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения. Они не принимают и не выпускают самолеты. В свою очередь, Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.