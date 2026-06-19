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19 июня, 08:08

Происшествия

Силы ПВО за ночь уничтожили 133 украинских дрона над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 133 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой пресс-службу Минобороны РФ.

В период с 20:00 18 июня до 07:00 19-го числа БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

18 июня Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке дронов за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили более 190 БПЛА.

Повреждения получили торговые центры "Мега Белая Дача" и "Садовод", а также Московский НПЗ.

В результате атаки в области пострадали 17 человек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Украину, что ее ждут более мощные удары со стороны России.

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

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