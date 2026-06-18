18 июня, 14:52Мэр Москвы
Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возгорание, которое возникло в результате попадания дронов в Московский НПЗ, локализовано. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В настоящее время осуществляется тушение оставшегося очага. При этом пострадавших на предприятии в результате случившегося нет.
БПЛА попали в Московский НПЗ во время атаки, которая началась утром 18 июня. С начала суток средствам противовоздушной обороны удалось сбить свыше 190 дронов.
Вместе с тем были зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий на месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод". В результате также никто не пострадал.
Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву в этот день стала самой масштабной за последние 2 года. Ранее наибольшее количество БПЛА, сбитых в течение одного дня, составляло 81. Столько дронов атаковали столицу 17 мая.
Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован