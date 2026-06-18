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18 июня, 14:52

Мэр Москвы

Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание, которое возникло в результате попадания дронов в Московский НПЗ, локализовано. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящее время осуществляется тушение оставшегося очага. При этом пострадавших на предприятии в результате случившегося нет.

БПЛА попали в Московский НПЗ во время атаки, которая началась утром 18 июня. С начала суток средствам противовоздушной обороны удалось сбить свыше 190 дронов.

Вместе с тем были зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий на месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод". В результате также никто не пострадал.

Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву в этот день стала самой масштабной за последние 2 года. Ранее наибольшее количество БПЛА, сбитых в течение одного дня, составляло 81. Столько дронов атаковали столицу 17 мая.

Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован

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