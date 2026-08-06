Крокет, кельтские танцы и цигун ждут гостей "Лета в Москве" с 7 по 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве 7–9 августа пройдут спортивные, культурные и творческие мероприятия на площадках городских проектов. Жители и гости столицы смогут посетить мастер-классы, концерты, спортивные тренировки, игры и занятия, посвященные подготовке космонавтов, сообщили на портале мэра и правительства города.

Мероприятия проекта "Московские сезоны"

7 августа на фестивальной площадке "Московских сезонов" на Авиационной улице пройдет бесплатный концерт. В 17:00 на сцену выйдет Данила Капацинский, а в 18:00 выступит джазовый коллектив "Ибсен бэнд" с Захаром Мироненко.

На Тверской площади 7 августа с 18:00 до 19:00 и 8 августа с 13:00 до 14:00 пройдет игра "Денежный поток". Участники смогут проверить навыки управления финансами и узнать больше о ведении личного бюджета.

8 и 9 августа в летних кулинарных студиях на площадках "Московских сезонов" состоятся мастер-классы по приготовлению блюд и десертов. Гостей ждут занятия по созданию яблочного печенья, компота со слоеными "язычками", запеканки с ягодным джемом, картофеля в фольге, домашних леденцов с чаем, слоек с абрикосами и черникой, а также вафель.

Мастер-классы пройдут в сквере у Гольяновского пруда, возле станции метро "Некрасовка", в музее-заповеднике "Коломенское", на бульваре Дмитрия Донского, Мичуринском проспекте, а также на улицах Профсоюзной, Матвеевской, Святоозерской и Теплый Стан.

Кроме того, 8 августа в 12:00 на площадках проекта пройдет показ мультфильма "Маугли и Акира. Новые приключения", а 9 августа в 12:00 зрителям покажут картину "Енотки".

Летний клуб "Москва" на Тверском бульваре

На площадке летнего клуба "Москва" 7–9 августа пройдут спортивные активности. Посетители смогут сыграть в пинг-понг, принять участие в турнирах и потренироваться под руководством инструкторов.

Занятия по шахматам будут проходить 7 августа с 12:00 до 21:00, а 8 и 9 августа – с 11:00 до 21:00. Участники смогут решить шахматные задачи, сыграть в быстрые шахматы и блиц, а также принять участие в командном турнире. В эти же дни на площадке можно будет сыграть в петанк. Участники смогут потренировать точность бросков и принять участие в личных и парных соревнованиях.

Соревнования по стритболу на Тверском бульваре возле памятника К. А. Тимирязеву пройдут 7 августа с 12:00 до 20:45, а 8 и 9 августа – с 11:00 до 20:45. Для начинающих спортсменов организуют тренировки возле памятника С. А. Есенину.

Также 7 августа с 12:00 до 21:00, 8 и 9 августа с 11:00 до 21:00 на площадке пройдут соревнования по корнхолу. Участники смогут сыграть в дружеском турнире под руководством тренеров.

В эти же дни в летнем клубе "Москва" состоятся тренировки по боксу. Посетителей научат базовой стойке, передвижениям, ударам и защитным техникам.

8 августа с 16:00 до 20:00 пройдет мини-футбол на радиоуправляемых машинках. Участники будут управлять моделями автомобилей и соревноваться в забивании голов.

Арт-павильон "Летний маркет" на Болотной площади

В арт-павильоне "Летний маркет" проекта "Сделано в Москве" 7–9 августа пройдут мастер-классы и интерактивные программы.

7 августа с 17:00 до 20:00 визажист бренда Climtcosmetics проведет экспресс-макияж. В этот же день в 18:00 состоится занятие по ароматерапии от бренда "Коммек органик". Повторные встречи пройдут 8 и 9 августа в 14:00.

8 августа в 14:00 бренд Sotakids проведет мастер-класс по созданию настольной игры. Участники придумают сюжет, персонажей, игровое поле и попробуют сыграть в созданную игру.

В этот же день в 18:00 пройдет мастер-класс по уходу за кожей и волосами с использованием гидролатов. Участники смогут познакомиться со средствами на основе ромашки, василька, апельсина и усьмы.

С 10:30 до 19:00 8 августа компания Kenguru Pro проведет день воркаута с тренировками, мастер-классами и показательными выступлениями.

9 августа в 14:00 компания "Рики" проведет мультпоказы с выпусками проектов "Азбука благотворительности со Смешариками", "Детектив Финник", "Мульти-Россия", а также новыми сериями "Фиксиков" и "Малышариков". В этот же день с 12:00 до 14:00 пройдут танцевальная тренировка от Spirit fitness и занятие по йоге "Сияй".

Кроме того, 9 августа состоятся мастер-классы по росписи 3D-фигурок от бренда "Смарт селект 3D". Занятия пройдут в 14:00, 16:00 и 16:30.

С 14:00 до 18:00 детская актерская школа "Талантино" проведет мастер-класс по актерскому мастерству и поможет участникам записать видеовизитки на фоне хромакея.

Занятия в арт-студиях

С 7 по 9 августа с 12:00 до 18:45 на Чистопрудном бульваре пройдут творческие занятия в арт-мастерских. Посетители смогут создать зарисовки, пейзажи и натюрморты, попробовать техники выжигания и росписи по дереву, живописи мастихином, работы с фактурной пастой и акварелью.

В эти же дни в арт-студиях на Петровском бульваре пройдут художественные мастер-классы. Участники создадут этюды и авторские картины, а также познакомятся с разными техниками рисования.

На Страстном бульваре 7, 8 и 9 августа состоятся пленэры. Гости смогут написать этюды и графические пейзажи, попробовать техники лессировки, сфумато и алла прима, а также узнать об особенностях ноктюрна в живописи.

Мероприятия на ВДНХ

7 августа в 20:00 на стадионе "Останкино" пройдет тренировка по фрисби. Участники освоят правила игры в алтимат и попробуют свои силы в матчах.

8 августа в 09:00 возле Дома культуры на ВДНХ состоится занятие по инсайд-флоу-йоге. В это же время сообщество "5 верст ВДНХ" проведет пятикилометровый забег возле стадиона в парке "Останкино".

8 и 9 августа с 17:00 до 20:00 в общественном пространстве "Территория ВДНХ" пройдут мастер-классы по кроссминтону – виду спорта, который сочетает элементы бадминтона, сквоша и тенниса.

8 августа с 17:00 до 19:00 на площадке перед строением № 574 желающие смогут принять участие в тренировке по лонгборду. В этот же день с 18:00 до 20:00 на стадионе в парке "Останкино" пройдет тренировка по лякроссу. Участникам предоставят необходимое оборудование.

Тренировка по роллер-спорту в рамках проекта "Мой спортивный район" состоится 8 августа с 19:00 до 20:00.

9 августа с 10:00 до 12:00 пройдет занятие "Оздоровительный цигун". С 12:30 до 14:30 участники смогут попробовать себя в мас-рестлинге – якутском виде единоборств, где спортсмены соревнуются в перетягивании палки.

Мероприятия в музеях, парках и библиотеках

7, 8 и 9 августа на Петровском бульваре пройдет игра в крокет. Площадка будет работать 7 августа с 12:00 до 21:00, а 8 и 9 августа – с 11:00 до 21:00. Участники смогут потренироваться и сыграть в турнирах.

8 августа в 14:00 в кинозале Музея космонавтики пройдет квиз "Спорт на Земле и в невесомости". Посетители узнают о подготовке космонавтов, тренировках в Центре подготовки космонавтов и физических нагрузках на Международной космической станции. С 15:00 до 19:00 перед музеем пройдет игра в бадминтон в рамках проекта "Спортивные выходные".

8 августа в 18:00 на сцене "Круг" на Чистопрудном бульваре выступят участники летнего лагеря "Молодежь Москвы".

9 августа в 13:00 в Центральной библиотеке имени Н. А. Некрасова пройдет занятие по медитации.

8 августа в парках "Сокольники", "Северное Тушино", 850-летия Москвы, зоне отдыха "Красногвардейские пруды" и сквере у районного центра "Место встречи "Баку" пройдут мероприятия фестиваля "Время добра. Лето". Посетители смогут принять участие в мастер-классах, создать полезные вещи для благотворительных проектов, написать письма участникам спецоперации и узнать о направлениях волонтерской деятельности.

8 и 9 августа с 16:00 до 20:00 будут работать площадки проекта "Семейные игры".

В субботу в сквере имени М. П. Судакова и в воскресенье на стадионе "Авангард" пройдут турниры по шашкам и нардам. 8 августа на центральной площади ТРЦ "Калейдоскоп" и в сквере возле ТПУ "Некрасовка" состоятся соревнования по шаффлборду, новусу, корнхолу, клацку и кульбутто.

Также 8 августа в жилом квартале "Ясеневая" пройдут соревнования по тег-регби, баскетболу, пионерболу и вышибалам. В сквере у ТПУ "Некрасовка" состоятся мастер-классы и открытые турниры по командным играм.

9 августа в сквере имени М. П. Судакова пройдут игры на свежем воздухе: метание снаряда в цель, бои подушками и прыжки в мешках. В парке возле Дома культуры "Мосрентген" состоятся веселые старты и фитнес-зарядка.

Мероприятия проекта "Мой район"

На площадке программы "Мой район" перед Дворцом культуры "Московский" 7 августа в 12:00 пройдет занятие по зумбе.

7 августа с 12:00 до 22:00 на флагманской площадке "Мой район" на Лукинской улице, дом 12, корпус 2, пройдут мероприятия, посвященные бадминтону и настольному теннису. В программе также будут соревнования по гольфу с 13:00 до 19:00 и игровые площадки с 17:00 до 19:00.

7 августа в 19:00 на площадке "Мой район" в Зеленограде по адресу площадь Юности, дом 1, пройдет интерактивная программа "Пиратский штурвал и хвост русалки". 8 августа в 11:00 в парке "Ангарские пруды" состоится игра в боулинг на свежем воздухе.

В 12:00 на площадке "Мой район" в парке 70-летия Победы по адресу улица Цюрупы, дом 13, пройдут открытые тренировки по фитбоксингу, суставной гимнастике и классической зарядке. В это же время в парковой зоне у Коньковских прудов на улице Введенского, дом 26, пройдет чемпионат по пляжному волейболу.

8 августа с 14:00 до 20:00 перед Дворцом культуры "Московский" пройдет мастер-класс баскетбольной академии. Участники смогут отработать дриблинг и броски. На площадке "Мой район" в парке Дружбы 8 августа с 12:00 до 14:00 пройдет полоса препятствий длиной более 30 метров.

В Перовском парке 8 августа с 16:00 до 18:00 состоится мастер-класс по петанку, а с 18:00 до 20:00 – открытый урок по настольному теннису.

8 августа в 18:00 на площадке "Мой район" на улице Академика Янгеля, дом 4, отметят День физкультурника. Гостей ждут спортивные игры, эстафеты, встреча с Дмитрием Жемаркиным, а также фестиваль спортивных единоборств с показательными выступлениями по джиу-джитсу, самбо, карате и гиревому спорту. В 20:00 там же пройдет мастер-класс по ирландским танцам.

8 августа с 12:00 до 15:00 на площадке "Мой район" на Лукинской улице, дом 12, корпус 1, пройдет игра "Медовое лето". С 17:00 до 19:00 здесь же состоится игра в классики.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Коломенское" 8 августа пройдет IT-пикник для представителей индустрии и их семей с участием Биологического музея и "Биокластера". Гостей ждут биоквиз, опыты с веществами-индикаторами, работа с образцами костей, изучение растений под микроскопом, а также фото- и интерактивные зоны.