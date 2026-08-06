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06 августа, 15:43

Спорт

Спортивные мероприятия для всей семьи пройдут у столичного Музея космонавтики в августе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В августе перед Музеем космонавтики в Москве пройдут открытые спортивные мероприятия при поддержке ведущих спортивных федераций России. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Посетители смогут не только поиграть в бадминтон, баскетбол и настольный теннис, но и узнать, какую роль физическая подготовка играет в подготовке космонавтов. События организуют в рамках проекта "Лето в Москве".

8 августа состоится день бадминтона, который проведут совместно с Национальной федерацией бадминтона России. С 15:00 до 19:00 гости смогут попробовать свои силы в игре и познакомиться с базовыми приемами этого вида спорта.

15 августа пройдет день баскетбола при участии Национальной федерации баскетбола России. С 15:00 до 19:00 участников ждут игровые мероприятия, тренировки и просветительская программа о том, как командные и скоростно-силовые виды спорта помогают развивать навыки работы в экипаже и поддерживать физическую форму во время длительных космических полетов.

22 августа состоится день настольного тенниса совместно с Федерацией настольного тенниса России. С 15:00 до 19:00 гости смогут принять участие в играх и узнать, почему этот вид спорта помогает развивать мелкую моторику, концентрацию и скорость реакции – качества, необходимые космонавтам.

Перед началом уличных мероприятий, в 14:00, в кинозале Музея космонавтики будет проходить тематический квиз "Спорт на Земле и в невесомости". Участники узнают о системе отбора в отряд космонавтов, особенностях тренировочного процесса и физических нагрузках на Международной космической станции. Программа рассчитана на широкую аудиторию, включая семьи с детьми и молодежь.

Ранее сообщалось, что расписание бесплатных тренировок проекта "Мой спортивный район" изменится с 10 августа. Игровые виды спорта, в том числе футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, будут проводиться по вторникам, четвергам и воскресеньям с 19:00 до 20:00, фитнес-тренировки – в эти же дни в 20:15. Субботний график останется без изменений.

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Сюжет: Лето в Москве
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