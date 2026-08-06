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06 августа, 16:37

Культура

Прокуратура запросила 4 года условно для экс-главы Popcorn Books по делу об ЛГБТ

Фото: depositphotos/belchonock

Прокуратура попросила Замоскворецкий суд Москвы дать 4 года лишения свободы условно бывшему директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову за распространение литературы с ЛГБТ-пропагандой (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, сторона обвинения попросила запретить фигуранту заниматься редакторской деятельностью и администрированием сайтов на 4 года, а также изъять в доход государства 8 миллионов 735 тысяч рублей.

Протопопов обвиняется в вовлечении и участии в деятельности экстремистской организации. Дело рассматривается в особом порядке.

В июле Протопопова обвинили в создании классификации книг с разделением на "желтый" и "красный" списки, где "красный" включал произведения с описанием нетрадиционных отношений. Произведения из этих перечней были популярны среди несовершеннолетних. Экс-директор Popcorn Books признал свою вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение.

До этого в столичном офисе издательского дома "Эксмо" прошли обыски. Компанию заподозрили в выпуске печатной продукции с ЛГБТ-тематикой.

В прессе появилась информация, что главу компании Евгения Капьева проверяют на предмет причастности к продаже романов "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

СМИ писали, что Следственный комитет России заинтересовался финансовыми взаимоотношениями Капьева и еще троих топ-менеджеров с бывшим персоналом Popcorn Books. Их проверяли на коррупцию.

"Эксмо" в 2023 году стало владельцем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входило Popcorn Books. В начале 2026 года издательство закрылось после семи лет работы.

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