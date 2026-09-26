Аэропорт Внуково работает штатно на фоне непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный аэропорт Внуково функционирует в обычном режиме на фоне непогоды в Москве. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Представители воздушной гавани отметили, что погодные условия лишь незначительно повлияли на работу аэропорта.

"Только три борта, следовавшие во Внуково, по решению командиров воздушных судов по причине тумана ушли на запасные аэродромы", – сказано в сообщении.

В авиагавани уточнили, что остальные рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своего рейса у авиакомпании или на сайте аэропорта.

В связи с туманом в столице и области действовал желтый уровень погодной опасности. На погоду в Москве оказывает влияние холодный североатлантический циклон.

В частности, в субботу, 26 сентября, на Центральную Россию распространится западная часть антициклона. Из-за этого осадки прекратятся, однако небо будет переменно-облачным. Днем воздух прогреется до 18 градусов, а ночью столбики термометров установятся на отметке 5–8 градусов.

