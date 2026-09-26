Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 10:43

Транспорт

Аэропорт Внуково работает штатно на фоне непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный аэропорт Внуково функционирует в обычном режиме на фоне непогоды в Москве. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Представители воздушной гавани отметили, что погодные условия лишь незначительно повлияли на работу аэропорта.

"Только три борта, следовавшие во Внуково, по решению командиров воздушных судов по причине тумана ушли на запасные аэродромы", – сказано в сообщении.

В авиагавани уточнили, что остальные рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своего рейса у авиакомпании или на сайте аэропорта.

В связи с туманом в столице и области действовал желтый уровень погодной опасности. На погоду в Москве оказывает влияние холодный североатлантический циклон.

В частности, в субботу, 26 сентября, на Центральную Россию распространится западная часть антициклона. Из-за этого осадки прекратятся, однако небо будет переменно-облачным. Днем воздух прогреется до 18 градусов, а ночью столбики термометров установятся на отметке 5–8 градусов.

Читайте также


транспортпогодагород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика