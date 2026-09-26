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26 сентября, 11:34

Происшествия

Взрыв у Эльгинского месторождения в Якутии мог произойти из-за разгерметизации резервуара

Фото: MAX/Baza

Причиной взрыва вблизи Эльгинского месторождения в Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды на насосной станции. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании "Эльгауголь".

В компании уточнили, что происшествие случилось не на основном производственном комплексе, а на резервной насосной станции, обслуживаемой подрядной организацией.

Представители "Эльгауголь" также указали, что объект находится на значительном удалении от производственного комплекса, поэтому рисков для сотрудников основного производства и угрозы дальнейшего развития ситуации на территории месторождения нет.

Компания взаимодействует со всеми профильными государственными органами и службами. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Взрыв произошел на объекте 26 сентября при проведении сварочных работ. В результате происшествия есть погибшие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура также проводит проверку.

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