26 сентября, 11:34Происшествия
Взрыв у Эльгинского месторождения в Якутии мог произойти из-за разгерметизации резервуара
Фото: MAX/Baza
Причиной взрыва вблизи Эльгинского месторождения в Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды на насосной станции. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании "Эльгауголь".
В компании уточнили, что происшествие случилось не на основном производственном комплексе, а на резервной насосной станции, обслуживаемой подрядной организацией.
Представители "Эльгауголь" также указали, что объект находится на значительном удалении от производственного комплекса, поэтому рисков для сотрудников основного производства и угрозы дальнейшего развития ситуации на территории месторождения нет.
Компания взаимодействует со всеми профильными государственными органами и службами. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Взрыв произошел на объекте 26 сентября при проведении сварочных работ. В результате происшествия есть погибшие.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура также проводит проверку.