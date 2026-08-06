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06 августа, 16:27

Спорт

Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин стал отцом в шестой раз

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин стал отцом в шестой раз. У него родился сын, сообщила пресс-служба команды в своем телеграм-канале.

"Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью, желаем здоровья маме и ребенку", – говорится в сообщении.

Подробности о дате рождения и имени мальчика не раскрываются.

Ранее рождение ребенка отметил бывший обладатель чемпионского пояса лиги смешанных единоборств (MMA) Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. У него родилась дочка. Она стала его шестым ребенком.

До этого звезда сериала "Молодежка" Анна Михайловская объявила, что ждет ребенка. Актриса опубликовала фотографию, на которой заметен ее округлившийся живот.

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