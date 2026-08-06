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06 августа, 17:08

Происшествия

В Японии женщину арестовали после того, как она 2 тыс раз отменила заказ на сайте

Фото: depositphotos/jannystockphoto

В японской Осаке женщину арестовали после того, как она 2 000 раз отменила оформленные заказы в интернет-магазине. Об этом сообщило издание The Mainichi.

Задержанная Маю Есида объяснила свои действия попыткой снять накопившийся стресс. По данным следствия, с июля 2024 по май 2025 года женщина заказывала фигурки и другие сувениры, связанные с мангой One Piece, а затем не оплачивала свои покупки или отказывалась от товаров при доставке.

Отмечается, что для совершения покупок жительница Осаки использовала более 200 аккаунтов. В каких-то случаях она выбирала оплату при получении, после чего не забирала заказ, в других – не платила деньги до истечения срока. Правоохранители продолжают расследование, чтобы определить полный ущерб, нанесенный интернет-магазину.

Ранее в Египте задержали безработного, который выдавал себя за судью и вымогал деньги у граждан, обещая решить их проблемы. По данным следствия, мужчина передал трем сотрудникам уголовного суда Каира 3 миллиона египетских фунтов (59 тысяч долларов) в качестве взятки. Лжесудью обвинили в незаконном присвоении статуса должностного лица, мошенничестве и подлоге. Сотрудникам суда вменили пособничество, соучастие и получение взятки.

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