Вирус Западного Нила впервые выявили у лошади в Бельгии

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Первый случай заражения вирусом Западного Нила зарегистрирован у лошади в Бельгии. Об этом сообщает Soir со ссылкой на секцию по заболеваниям лошадей Профессионального союза ветеринаров Бельгии (UVP).

Животное содержалось в окрестностях Брюсселя. Из-за тяжелых неврологических симптомов лошадь пришлось усыпить. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса.

Председатель секции Пьер Пендавен заявил, что данный случай был выявлен не благодаря системе эпидемиологического мониторинга, а потому что ветеринар предположил правильный диагноз.

В организации подчеркнули, что сама лошадь не представляет опасности для окружающих, однако этот случай важен как ранний эпидемиологический индикатор. Он сигнализирует о том, что следующим шагом может стать заражение людей. В Европе появление случаев у лошадей регулярно предшествует выявлению случаев заболевания у людей на той же территории.

Вирус циркулирует между комарами и птицами, комары могут передавать его лошадям и человеку. При этом ни заболевшие люди, ни инфицированные лошади не способны заражать окружающих.

Специалисты не считают необходимым вводить экстренные ограничения, но рекомендуют владельцам лошадей защищать животных от комаров, устранять стоячую воду возле конюшен и при появлении признаков слабости или нарушения координации немедленно обращаться к ветеринару. В организации также напомнили, что для лошадей существует вакцина против вируса Западного Нила.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что человек может заразиться лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями, которые передаются комарами, даже от одного укуса. Эти насекомые могут переносить различные заболевания. В частности, переносчиками малярии являются комары рода Anopheles. Лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары рода Culex и некоторые другие виды.