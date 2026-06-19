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19 июня, 09:22

Происшествия

ВСУ 14 раз атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Вооруженные силы Украины не менее 14 раз атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу станции.

Удар был нанесен вечером 18 июня и в ночь на 19 июня. В результате было выявлено возгорание в одном из боксов цеха. Помимо этого, оказались повреждены здания ремонтной зоны. При этом пока оценить масштаб ущерба специалисты не могут из-за ограничений на осмотры поврежденных объектов и угрозы повторных атак.

Среди сотрудников ЗАЭС никто не пострадал в результате произошедшего. Представители станции считают, что данные атаки связаны с попыткой усложнения логистики и транспортировки персонала, а также с желанием нарушить работу транспортной инфраструктуры Запорожской АЭС.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атаки с использованием БПЛА на ЗАЭС представляют собой "игру с огнем". Он сравнил происходящее с попыткой дразнить медведя или тигра, поскольку становится ясно, что "что-то может произойти".

Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС

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