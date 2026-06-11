Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение и оказалась полностью обесточена, передает пресс-служба станции.

"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера (10 июня. – Прим. ред.) вечером", – отметили в пресс-службе.

Из-за этого энергоблоки атомной станции были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Все оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси указывал, что атаки с применением дронов на Запорожскую АЭС представляют собой "игру с огнем". Он сравнил происходящее с попыткой дразнить медведя или тигра, поскольку становится ясно, что "что-то может произойти".

