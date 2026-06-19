Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Накануне ограничения вводились во всех московских аэропортах в связи с массированной атакой БПЛА на столичный регион 18 июня. На подлете к Москве были уничтожены свыше 190 дронов.

Из-за ограничений в работе аэропортов столичного авиаузла начала проверку межрегиональная транспортная прокуратура Москвы. В общей сложности с задержкой или отменой рейсов столкнулись около 8 тысяч туристов. Пик кризиса пришелся на период с 05:00 до 10:00.