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18 июня, 15:07

Транспорт

Около 8 тысяч туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Отмены или задержки рейсов в аэропортах Москвы утром 18 июня затронули порядка 8 тысяч человек. Такую информацию дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет о людях, которые должны были вылететь из столицы или вернуться в нее. По данным организации, Шереметьево, Домодедово и Внуково были закрыты около 4–6 часов ночью и в утреннее время.

"Пик кризиса пришелся на период с 05:00 до 10:00, однако ограничения повлияли и на дальнейшее расписание", – отметили в АТОР.

По оценке ассоциации, ограничения коснулись примерно половины рейсов, которые должны были выполняться в московских авиагаванях в данный период. Больше всего отмен и задержек в Шереметьево.

В частности, во время ограничений и незадолго до них отменили 4 рейса в турецкие города Анталью, Стамбул и Бодрум. Также не был выполнен рейс авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду.

Еще 35 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", Azur Air, "Победа", Pegasus, Turkish Airlines и Air Cairo были задержаны более чем на 2 часа. Туроператоры надеются на скорейшую стабилизацию ситуации. Они посоветовали пассажирам ориентироваться на рекомендации авиакомпаний.

Утром 18 июня столичные аэропорты вводили ограничения на вылет и прием самолетов из-за массированной атаки беспилотников. По последним данным, на подлете к Москве удалось ликвидировать более 190 БПЛА.

Аэропорты Москвы начали работать по скорректированному расписанию

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