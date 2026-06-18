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18 июня, 09:24

Транспорт

"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт

Фото: depositphotos/Nordroden​

Авиакомпания "Аэрофлот" призвала пассажиров рейсов, отмененных из-за ограничений в работе Московского авиационного узла, не приезжать в аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Там пояснили, что вернуть денежные средства и переоформить билеты можно онлайн. Вернуть билеты, приобретенные у агента, возможно по месту покупки. Обмен и полный возврат доступны в чат-боте на сайте или в разделе "Управление бронированием".

В пресс-службе добавили, что сейчас компания обслуживает пассажиров, чьи рейсы были скорректированы в связи с временными ограничениями, введенными в столичных аэропортах утром 18 июня. Всех их информируют об изменениях в расписании по контактам, которые были указаны при бронировании.

Уточняется, что в аэропорту Шереметьево все службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме – в кассах переоформляют билеты, в терминалах авиагавани размещены стенды с QR-кодами и ссылками на сайт, где можно найти дополнительную информацию. Также сотрудники авиакомпании находятся на связи с пассажирами рейсов, направленных на запасные аэродромы.

В настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Для обеспечения безопасности полетов там не выпускают и не принимают самолеты.

Введенные меры связаны с массированной атакой беспилотников на столицу, которая началась в четверг, 18 июня. На подлете к Москве ликвидировано порядка 180 БПЛА, работа ПВО продолжается, уточнял Сергей Собянин.

"Аэрофлот" предупредил об отменах и переносах рейсов

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