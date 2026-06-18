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18 июня, 07:38 (обновлено 18.06.2026 08:28)

Транспорт

Движение перекрыто на ряде улиц в ЮВАО и нескольких участках МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение автомобилей ограничено на нескольких улицах на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ограничения движения коснулись следующих участков:

  • от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД – ограничено в обоих направлениях;
  • напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе – ограничено;
  • Чагинская улица – перекрыта полностью;
  • улица Верхние поля, от улицы Марьинский парк до МКАД, – перекрыта;
  • улица Капотня, от Верхних полей до МКАД, – перекрыта полностью.

Кроме того, как сообщил столичный Дептранс, перекрыты:

  • Внутренняя сторона МКАД в районе улицы Молдагуловой;
  • Внутренняя сторона МКАД в районе Новорязанского шоссе;
  • Внешняя сторона 19-го километра МКАД;
  • Внутренняя сторона 11-го километра МКАД;
  • Внешняя сторона 25-го километра МКАД;
  • Волгоградский проспект по направлению в область, в районе дома 168;
  • Новорязанское шоссе по направлению в центр, в районе дома 56 по улице Привольной.

Водителей призвали заранее продумывать пути объезда.

Кроме того, временно изменились пути следования автобусов в районе Капотни. Меры коснулись маршрутов с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655 со стороны МКАДа и С710, с744, с768, с867, с754, м72, с9 со стороны Белореченской улицы.

Горожан призвали по возможности пользоваться ближайшими станциями метро Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее движение авто было перекрыто не выезде из Ярославля в сторону Москвы, от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Ограничения ввели на фоне объявленной в Ярославской области ракетной опасности.

Между тем в столичном регионе было уничтожено уже 137 вражеских беспилотников. Нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Специалисты экстренных служб уже принимают меры к ликвидации последствий.

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