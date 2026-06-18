Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Росавиация объявила о введении временных ограничений в четырех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Предупреждение опубликовано в канале ведомства в МАХ.

Согласно действующему распорядку, авиагавани прекратили работу по приему и выпуску гражданских судов. Изменения вызваны необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь в пресс-службе Минтранса России сообщили, что министерство совместно с федеральным агентством воздушного транспорта взяли на особый контроль работу гражданской авиации в регионе.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это приоритет", – подчеркнули в ведомстве.

В частности, для поддержки пассажиров был привлечен дополнительный персонал, а аэропортовые службы перешли на усиленный режим. Более того, на местах находятся инспекторы Ространснадзора.

Также для удобства граждан началась раздача ковриков и матрасов для находящихся в аэровокзалах, настроена работа питьевых фонтанов, пурифайеров и кулеров с водой. Вместе с тем продолжают оставаться открытыми бесплатные комнаты матери и ребенка, поддерживаются температурный и санитарный режимы в соответствии с нормами, а справочно-информационная служба и call-центры аэропортов были усилены.

Сейчас обстановка в терминалах остается спокойной, авиаперевозчики занимаются корректировкой графика, уточнили в Минтрансе, напомнив, что при задержках рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82), которые включают обеспечение напитками и питанием, а также организацию их размещения в гостиницах.

"Просим представителей медиа брать информацию о работе гражданской авиации только из официальных источников", – заключили в ведомстве.

Соответствующие запреты начали действовать в связи с продолжающимися налетами вражеских дронов на Московскую область. Атака началась в ночь на четверг, 18 июня. К настоящему моменту удалось перехватить порядка 180 беспилотников.

Упавшие обломки частично задели торговый центр "Садовод". Кроме того, часть аппаратов достигла Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

