Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 09:02

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Росавиация объявила о введении временных ограничений в четырех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Предупреждение опубликовано в канале ведомства в МАХ.

Согласно действующему распорядку, авиагавани прекратили работу по приему и выпуску гражданских судов. Изменения вызваны необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь в пресс-службе Минтранса России сообщили, что министерство совместно с федеральным агентством воздушного транспорта взяли на особый контроль работу гражданской авиации в регионе.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это приоритет", – подчеркнули в ведомстве.

В частности, для поддержки пассажиров был привлечен дополнительный персонал, а аэропортовые службы перешли на усиленный режим. Более того, на местах находятся инспекторы Ространснадзора.

Также для удобства граждан началась раздача ковриков и матрасов для находящихся в аэровокзалах, настроена работа питьевых фонтанов, пурифайеров и кулеров с водой. Вместе с тем продолжают оставаться открытыми бесплатные комнаты матери и ребенка, поддерживаются температурный и санитарный режимы в соответствии с нормами, а справочно-информационная служба и call-центры аэропортов были усилены.

Сейчас обстановка в терминалах остается спокойной, авиаперевозчики занимаются корректировкой графика, уточнили в Минтрансе, напомнив, что при задержках рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82), которые включают обеспечение напитками и питанием, а также организацию их размещения в гостиницах.

"Просим представителей медиа брать информацию о работе гражданской авиации только из официальных источников", – заключили в ведомстве.

Соответствующие запреты начали действовать в связи с продолжающимися налетами вражеских дронов на Московскую область. Атака началась в ночь на четверг, 18 июня. К настоящему моменту удалось перехватить порядка 180 беспилотников.

Упавшие обломки частично задели торговый центр "Садовод". Кроме того, часть аппаратов достигла Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Читайте также


транспортгород

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика