Транспортная прокуратура начала проверку из-за ограничений в работе московских аэропортов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено отслеживать ситуацию, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров и оказание им положенных услуг. Проверка проводится на фоне временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, ранее вводившихся в аэропортах региона.

Ранее авиакомпания "Россия" скорректировала расписание полетов из-за ограничений в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Часть рейсов перенесли или отменили, пассажиров предупредили по контактам, указанным при бронировании. Клиентов отмененных рейсов попросили не приезжать в аэропорт и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно.

Из-за временных ограничений в Домодедово расписание корректирует и S7, а ранее изменения вводил "Аэрофлот", чьи службы усиленно работают в Шереметьево, помогая пассажирам и переоформляя билеты.

Кроме того, временные ограничения на полеты 18 июня действуют в аэропорту Жуковский. Для обеспечения безопасности полетов там не выпускают и не принимают воздушные суда.