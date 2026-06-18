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18 июня, 10:38

Транспорт

"Россия" изменила расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Авиакомпания "Россия" скорректировала расписание полетов в связи с действующими ограничениями в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Там уточнили, что некоторые рейсы перенесли или отменили. Пассажиров предупреждают об этом по контактам, указанным при оформлении билетов.

Пассажиров отмененных рейсов попросили не приезжать в аэропорт, так как вернуть и переоформить билеты можно дистанционно. Возврат билетов, приобретенных у агента, можно осуществить по месту покупки.

Возврат и обмен билетов также доступен в чат-боте на сайте или в разделе "Управление бронированием". Уточняется, что сейчас службы "России" работают усиленно, помогая пассажирам.

Кроме того, из-за временных ограничений в аэропорту Домодедово и других авиагаванях московского авиационного узла расписание рейсов корректирует и авиакомпания S7. В пресс-службе рассказали, что полеты возобновятся после снятия ограничений.

Пассажиров призвали заранее проверять статус рейса на сайте авиакомпании. Если полет будет отменен, клиенты получат СМС, письмо на электронную почту или уведомление в мобильном приложении.

Ранее расписание рейсов изменила авиакомпания "Аэрофлот". Все службы перевозчика усиленно работают в аэропорту Шереметьево, переоформляя билеты.

Для удобства в терминалах расположены стенды с QR-кодами и ссылками на сайт, где можно найти дополнительную информацию. Также представители компании работают с пассажирами рейсов, которые были направлены на запасные аэродромы.

Временные ограничения на полеты 18 июня действуют в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Для обеспечения безопасности полетов там не выпускают и не принимают воздушные суда.

"Аэрофлот" предупредил об отменах и переносах рейсов

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