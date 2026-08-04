Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 08:15 (обновлено 04.08.2026 08:37)

Происшествия

Объект Wildberries загорелся из-за атаки беспилотников в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

"На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно, пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что прием поставок временно ограничен. Их перенаправили на другие объекты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил в MAX, что атаке подверглась складская зона Wildberries и Russ сообщил в населенном пункте Красный Бор Тосненского района, и подтвердил факт возгорания.

Глава региона отметил, что для координации работы по ликвидации последствий атаки беспилотников создан оперативный штаб. С пожаром борются экстренные службы.

За прошедшую неделю инфраструктура Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников. Под ударом оказались крупные региональные логистические и сортировочные центры в пяти регионах. В результате пострадали 10 сотрудников компании.

Кроме того, в ночь на 3 августа ВСУ атаковали логистический склад Wildberries во Владимирской области. В результате атаки произошло возгорание, сотрудников эвакуировали. Всего пострадали четыре человека.

На фоне случившегося компания временно перестроила логистические цепочки. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика