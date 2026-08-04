Объект Wildberries загорелся из-за атаки беспилотников в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

"На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно, пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что прием поставок временно ограничен. Их перенаправили на другие объекты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил в MAX, что атаке подверглась складская зона Wildberries и Russ сообщил в населенном пункте Красный Бор Тосненского района, и подтвердил факт возгорания.

Глава региона отметил, что для координации работы по ликвидации последствий атаки беспилотников создан оперативный штаб. С пожаром борются экстренные службы.

За прошедшую неделю инфраструктура Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников. Под ударом оказались крупные региональные логистические и сортировочные центры в пяти регионах. В результате пострадали 10 сотрудников компании.

Кроме того, в ночь на 3 августа ВСУ атаковали логистический склад Wildberries во Владимирской области. В результате атаки произошло возгорание, сотрудников эвакуировали. Всего пострадали четыре человека.

На фоне случившегося компания временно перестроила логистические цепочки. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

