Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения на полеты отменены в столичном аэропорту Домодедово. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово изменил режим работы утром 4 августа на фоне попыток БПЛА атаковать Московскую область. Прием и отправка воздушных судов осуществлялись только после одобрения уполномоченных органов. Пассажиров заранее предупредили, что в расписании рейсов могли быть корректировки.

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА на регион. В результате погибли пять человек, еще шесть пострадали.

Основные последствия выявлены в округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания беспилотника произошло несколько возгораний. Наиболее крупное зафиксировано на складе, где открытое горение уже ликвидировано.

