Суд в Москве признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии

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Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и официально признал ряд украинских исторических деятелей и организаций пособниками нацистов в военных преступлениях против советского народа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на надзорное ведомство.

В их числе националисты Степан Бандера, Василий Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько, а также Организация украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) и Украинская повстанческая армия (УПА, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Решение суда необходимо для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, отмены решений о реабилитации военных преступников и пресечения актов экстремизма против России, отметили в Генпрокуратуре. В основу иска легли документы из архивов ФСБ, МИД, Минобороны, Государственного архива России, а также материалы из архивов и судов Белоруссии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все страны – участницы Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа, поскольку если не бороться за сохранение памяти, то можно потерять страну.

Это имеет особое значение, поскольку "неонацизм поднимает голову", добавил Володин. Он указал на то, что лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны с почестями перезахоранивают на Украине, пока европейские страны, пострадавшие от нацизма, "отмалчиваются".

