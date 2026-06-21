Володин заявил, что закон о памяти жертв геноцида советского народа нужен в каждой стране

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Все страны–участницы Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Об этом заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

"В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память", – цитирует его ТАСС.

По словам Володина, если не бороться за сохранение памяти и не увековечивать память героев, то можно потерять страну. Спикер ГД напомнил, что это важно еще и потому, что "неонацизм поднимает голову".

"Видим, как с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, пострадавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются", – заметил Володин.

Польша, в это же время, пытается найти свое место в данном вопросе. Варшава, по словам спикера ГД, очень аккуратно говорит о том, что героизация нацистских преступников недопустима. Поэтому Володин призвал Польшу определиться с кем она – со своим народом или с "неонацистским режимом киевской хунты".

Ранее Владимир Путин заявлял, что злодеяния нацистов не имеют срока давности. Однозначная оценка таким преступлениям была дана 80 лет назад, Нюрнбергским трибуналом. По словам главы государства, его нормы и принципы по-прежнему актуальны, помогают противостоять попыткам исказить исторические факты.

