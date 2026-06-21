Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 19:21

Политика

Володин заявил, что закон о памяти жертв геноцида советского народа нужен в каждой стране

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Все страны–участницы Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Об этом заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

"В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память", – цитирует его ТАСС.

По словам Володина, если не бороться за сохранение памяти и не увековечивать память героев, то можно потерять страну. Спикер ГД напомнил, что это важно еще и потому, что "неонацизм поднимает голову".

"Видим, как с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, пострадавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются", – заметил Володин.

Польша, в это же время, пытается найти свое место в данном вопросе. Варшава, по словам спикера ГД, очень аккуратно говорит о том, что героизация нацистских преступников недопустима. Поэтому Володин призвал Польшу определиться с кем она – со своим народом или с "неонацистским режимом киевской хунты".

Ранее Владимир Путин заявлял, что злодеяния нацистов не имеют срока давности. Однозначная оценка таким преступлениям была дана 80 лет назад, Нюрнбергским трибуналом. По словам главы государства, его нормы и принципы по-прежнему актуальны, помогают противостоять попыткам исказить исторические факты.

Читайте также


политика

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика