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19 июня, 09:07

Политика

СК завершил расследование дела Оберландера о геноциде советского народа в годы ВОВ

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении нациста Гельмута Оберландера, которого обвиняют в геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Гельмут Оберландер – гражданин Канады, уроженец Украины немецкого происхождения – обвиняется по статье 357 УК РФ ("Геноцид").

Следствие установило, что в 1942 году Оберландер, занимавший должность переводчика в составе зондеркоманды под руководством нацистского преступника Курта Кристмана, участвовал в четырех карательных операциях против мирных жителей и военнопленных Красной армии на территории Краснодарского края и Ростовской области. В результате этих операций были убиты не менее 3 290 советских граждан, заявили в СК.

В ведомстве отметили, что вина Оберландера подтверждается показаниями очевидцев и свидетелей, материалами допросов бывших сослуживцев, протоколами осмотров мест происшествий, результатами судебной экспертизы, а также немецкими архивными документами о деятельности зондеркоманды 10а.

После завершения расследования уголовное дело направлено для решения вопроса о его рассмотрении в суде.

Ранее Министерство культуры и национального наследия Польши потребовало отменить аукцион в Германии по продаже предметов, связанных с Холокостом, которые аукционный дом Felzmann планировал выставить на торги 17 ноября.

В ведомстве заявили, что не приемлют обращение с памятью жертв как с товаром, и призвали вернуть документы и вещи (включая письма узников Освенцима, звезду Давида из Бухенвальда и медицинские решения из Дахау) в учреждения, хранящие память о нацистских преступлениях.

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