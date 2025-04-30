ФСБ рассекретила архивы о самоубийстве Гитлера

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Управление ФСБ России по Ивановской области раскрыло архивные документы, в которых содержится информация о самоубийстве диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера и последних днях Третьего рейха. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление ведомства.

В документах утверждается, что оперативники опергруппы "Смерш" задержали несколько человек из ближайшего окружения Гитлера. В их числе были командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг, личный пилот диктатора и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур и другие.

Кроме того, в саду имперской канцелярии 5 мая 1945 года сотрудники опергруппы обнаружили в воронке от авиабомбы обгоревшие тела мужчины и женщины, которые находились рядом со входом в бомбоубежище.

Отмечается, что эксперты внимательно изучили "челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб". Уже 8 мая было готово заключение экспертизы тела мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру. Это подтвердилось после показаний помощницы личного зубного врача Гитлера Кете Гойзерман и зубного техника Фрица Эхтмана.

В результате военным контрразведчикам удалось достаточно точно установить обстоятельства самоубийства Гитлера.

Ранее в Сети были опубликованы выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Гитлера. По данным СМИ, были приняты все меры для подтверждения их подлинности. Записи изучили эксперты по почерку, чернилам и бумаге. Дневник Митфорд охватывает период с 1935 по 1939 год и содержит хронику 139 встреч с Гитлером. Записи свидетельствуют об их близких отношениях.