ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве основоположника нацистской Германии Адольфа Гитлера и уничтожении его тела подчиненными в конце апреля 1945 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2022 году ФСБ обнародовала материалы следственного дела в отношении бывшего личного пилота Гитлера группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура, которые хранились в архиве управления ведомства по Новгородской области. Вместе с документами Баура там были материалы в отношении других лиц, в частности личного адъютанта Гитлера – штурмбаннфюрера СС Отто Гюнше.

В мае 1945 года Гюнше и другие приближенные Гитлера были арестованы и доставлены в тюрьму НКВД СССР. Гюнше находился в одной камере с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, попавшим в плен в январе 1943 года. Тогда он поделился со Шварцем информацией о жизни Гитлера в последние дни нацистcкого режима.

Согласно словам Шварца, который воспроизводил воспоминания Гюнше, Гитлер спал примерно до 13:00, а затем завтракал и работал на проводе. Около 16:00 ему докладывали об обстановке на фронте, а затем он принимал участие в совещаниях. Ужин у Гитлера был в 21:00–22:00, после чего он отдыхал до 00:00, а затем работал до 07:00.

Гюнше рассказывал Шварцу, что в последние дни Гитлер выглядел так, будто его душевное равновесие было сломлено. Большое влияние на него оказала телеграмма вице-канцлера Германии Германа Геринга, в которой говорилось о самочинных переговорах Генриха Гиммлера. Когда Гитлер узнал, что тот предложил западным союзным войскам капитуляцию, он приказал арестовать его.

Помимо этого, Гюнше в беседе со Шварцем предполагал, что Гитлер женился на Еве Браун, зная, что совершит самоубийство. По его словам, он считал себя фюрером империи и смотрел на себя как на мистическую личность. Кроме того, со слов Гюнше, Гитлер говорил, что не хочет попасть в плен ни живым, ни мертвым, поэтому нашел выход в самоубийстве.

Гитлер и Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. Со слов Гюнше, он стал свидетелем того, как их трупы выносили через запасной выход во двор. Он видел лицо Браун, а лицо Гитлера нет, поскольку оно было закрыто покрывалом. Узнать его Гюнше смог по ботинкам и носкам на свешанных с носилок ногах.

На сожжении тел покойных присутствовали камердинер фюрера Хайнц Линге, начальник Отряда сопровождения фюрера Франц Шедле, два эсэсовца, шофер Гитлера Эрих Кемпка и Ганс Баур.

В апреле 1945 года перед контрразведывательной организацией СССР "Смерш" была поставлена задача отыскать Гитлера и главарей нацистской Германии. Задержанные очевидцы сообщили о самоубийстве Гитлера и Браун 30 апреля 1945 года. Место их погребения было обнаружено 13 мая 1945 года.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит рассекречивать исторические документы, связанные с Великой Отечественной войной. По его словам, военное ведомство и спецслужбы в последнее время рассекречивают все больше архивных документов.

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