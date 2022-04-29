ФСБ РФ обнародовала архивные материалы о самоубийстве Гитлера

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ФСБ России обнародовала новые архивные материалы о самоубийстве Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Были опубликованы документы из следственного дела бывшего личного пилота Гитлера, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. В частности, представлены собственноручно написанная биография Баура, его показания на допросе в НКВД в декабре 1945 года, справка из Бутырской тюрьмы Главного управления государственной безопасности СССР.

Согласно допросу пилота, до конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера, которое находилось с ним в берлинском бункере, не знало о планах фюрера.

"Только 30 апреля во второй половине дня он меня вызвал вместе с моим адъютантом полковником Бетц. Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: "Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все годы службы", – вспоминал пилот Гитлера.

По его словам, фюрер очень постарел и осунулся, а его руки дрожали. Пилот подчеркнул, что тогда он понял, что Гитлер принял решение покончить с собой. Фюрер выразил желание подарить Бауру портрет короля Фридриха авторства Рембрандта, его любимую картину. Пилот попытался отговорить Гитлера от самоубийства, так как в противном случае "все развалится через несколько часов".

После, по воспоминаниям пилота, фюрер рассказал, что русские находятся на Потсдамской площади и могут захватить его живым с помощью усыпляющего газа. Кроме того, Гитлер приказал сжечь трупы его и его жены, так как боялся повторения участия лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, тело которого повесили напоказ.

"Когда-нибудь впоследствии придется написать на моей могильной плите: "Он пал жертвой своих генералов", – были последние слова фюрера, сказал Баур.

После этого Баур и Бетц уничтожили бумаги и начали готовиться к уходу из рейхсканцелярии. Спустя несколько часов пилот вернулся в бункер, чтобы забрать подаренный портрет.

"В передней личных комнат было сильно накурено. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: "Все кончено?" – "Да". "Где трупы?" – "Их завернули в одеяла, облили бензином, и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии", – писал Баур.

По словам пилота, прощание с Гитлером происходило в 6–7 часов вечера, а в бункер он вернулся в 9.

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