Генпрокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в суд с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.

"Этому предшествовала многодневная и кропотливая работа прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России. Были изучены многочисленные архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальске Ростовской области", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в 1941–1943 годах специальные подразделения вермахта уничтожили не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных, применяя жестокие пытки и сбрасывая тела в яму. Информация подтверждается свидетельствами очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, актами районных и городских комиссий, а также приговорами судов.

В октябре 2020 года суд впервые признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправе в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Весной поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских.

