Генпрокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области

10:23
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в суд с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.
"Этому предшествовала многодневная и кропотливая работа прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России. Были изучены многочисленные архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальске Ростовской области", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в 1941–1943 годах специальные подразделения вермахта уничтожили не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных, применяя жестокие пытки и сбрасывая тела в яму. Информация подтверждается свидетельствами очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, актами районных и городских комиссий, а также приговорами судов.
В октябре 2020 года суд впервые признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправе в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Весной поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: