СК возбудил дело по фактам расстрела мирного населения в годы войны

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В Орловской области возбудили уголовное дело по фактам расстрела мирного населения нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина проведена доследственная проверка на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов. По ее результатам по фактам расстрела мирных жителей возбуждено уголовное дело", – указано в публикации.

Согласно материалам следствия, 28 человеческих скелетов были обнаружены рядом с деревней Пешково Орловской области. У них выявили телесные повреждения, в том числе от огнестрельных ранений.

В архивных данных указывается, что на территории деревень Знаменского района Орловской области в 1942 году действовал карательный отряд бывшего офицера Красной Армии Гетмана (настоящее имя Николай Мирошниченко). Они проводили расстрелы мирного населения.

В СК РФ добавили, что за период оккупации Орловской области нацистами – с октября 1941 года по август 1943 года – захватчики убили свыше 80 тысяч пожилых граждан, женщин и детей.

В октябре 2020 года в Псковской области были обнаружены останки 188 человек, убитых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Было произведено 10 раскопок.

Впоследствии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в период оккупации нацистами с 1942 по 1943 год. В Миллеровском районе субъекта нашли останки 266 человек.