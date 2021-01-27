Следователи завели уголовное дело по факту расстрела жителей Кубани в 1942–1943 годах

15:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей во время оккупации 1942–1943 годов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Дело завели на основании архивных материалов управления ФСБ России.
"В период с августа 1942 по октябрь 1943 года в ходе оккупации немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей", – заявили в Следственном комитете.
Как пояснили в СК, были получены данные, что во время Великой Отечественной войны практически в каждом районе края в период оккупации производилось массовое уничтожение мирного населения.
В городе Краснодаре убито не менее 13 тысяч человек, в городе Новороссийске – не менее 7 тысяч человек, в городе Армавире – не менее 6 680 человек. В ведомстве добавили, что стоит цель установить конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, связанных с убийством людей.
В результате к расследованию привлекли опытных следователей, ведется установление лиц, причастных к истреблению мирного населения и не понесших ответственности.
Ранее СК возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в 1942–1943 годах. Останки 266 человек были найдены в Миллеровском районе.
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