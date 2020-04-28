ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

ФСБ рассекретила архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму во время Великой Отечественной войны. Копии документов были переданы в Государственный архив Республики Крым и Севастополя в рамках проекта "Без срока давности", проинформировали в пресс-службе управления ведомства.

Отмечается, что обнародованные архивы свидетельствуют о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова.

Известно, что оккупация Крыма длилась с осени 1941 года. Севастополь фашисты захватили в июле 1942 года. Полное освобождение от захватчиков ознаменовалось взятием Севастополя 9 мая 1944 года. Все эти годы на территории региона действовали подпольные и партизанские движения.

Ранее сообщалось, что в Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения". Место гибели судна было установлено в 15 милях от крымского берега на глубине 1 500 метров. Гибель теплохода считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых.