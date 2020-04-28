Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:36

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Крыму

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

ФСБ рассекретила архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму во время Великой Отечественной войны. Копии документов были переданы в Государственный архив Республики Крым и Севастополя в рамках проекта "Без срока давности", проинформировали в пресс-службе управления ведомства.

Отмечается, что обнародованные архивы свидетельствуют о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова.

Известно, что оккупация Крыма длилась с осени 1941 года. Севастополь фашисты захватили в июле 1942 года. Полное освобождение от захватчиков ознаменовалось взятием Севастополя 9 мая 1944 года. Все эти годы на территории региона действовали подпольные и партизанские движения.

Ранее сообщалось, что в Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения". Место гибели судна было установлено в 15 милях от крымского берега на глубине 1 500 метров. Гибель теплохода считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать