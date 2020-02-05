Главархив рассекретил более 11,5 тысячи документов о ВОВ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За последние годы Главархив рассекретил более 11,5 тысячи документов времен Великой Отечественной войны. Более 4,3 тысячи дел касаются работы Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этих документах говорится о противопожарном состоянии объектов, выпуске оборонной продукции на промышленных предприятиях, строительстве газоубежищ, а также о работе местной противовоздушной обороны и о многом другом.

Еще 7,3 тысячи дел содержат планово-отчетные, распорядительные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов. В документах говорится о снабжении предприятий и организаций топливом и электроэнергией, работе городского руководства, а также об обеспечении населения продовольствием.

Ранее в одном из хранилищ Главархива Москвы обнаружили девять связок документов военного времени о работе эвакуационных госпиталей.

В документах подробно описана работа эвакуационных госпиталей в столице, которые начали формировать в 1940 году. Особый интерес представляют фотоальбомы, диаграммы и графики к отчетам учреждений. Кроме того, найдены стенограммы научных конференций врачей.

До этого сотрудники Главного архивного управления столицы обнаружили документы, напечатанные на упаковочной бумаге в годы войны.