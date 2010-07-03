Москвичи передали в Главархив около 3 тысяч документов времен войны

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Москвичи передали в Главное архивное управление столицы около трех тысяч писем, фотографий, документов и личных вещей фронтовиков, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

По словам мэра, делали жители столицы это в рамках акции "Москва – с заботой об истории", которая длится уже месяц. "Письмо жене, полевая сумка, рукопись о войне. Каждая вещь уникальна, потому что в единственном экземпляре и зачастую очень личная", – подчеркнул Собянин.

Он привел примеры некоторых попавших в архив документов: это письма дочери Вере от начальника штаба 26-й стрелковой дивизии майора Михаила Виноградова, извещение о его смерти от ран 23 января 1945 года, а также опись вещей, отправленных жене после смерти.

Собянин подчеркнул, что теперь это память не одной семьи, а всех людей.

Акция стартовала 9 апреля. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, будут использовать в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива.

Документы могут принять в любом центре "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.