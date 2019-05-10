Как москвич спустя 76 лет нашел останки родственника, погибшего в боях в 1941 году

Почти в каждой семье нашей страны есть родственники, пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны. Только по официальным данным около 4,4 миллиона человек в то время пропали без вести или попали в плен. Многие солдаты до сих пор лежат в безымянных могилах, и родственники ничего не знают об их судьбе.

Но благодаря работе поисково-спасательных отрядов в местах бывших сражений удается найти и восстановить имена погибших солдат. Мы поговорили с москвичом Евгением Шимановым, родной дядя которого пропал без вести в октябре 1941-го. Спустя 76 лет пришла невероятная новость – останки солдата найдены в местах боев под Смоленском.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На фронт в 16 лет

Накануне празднования Дня Победы мы встречаемся с Евгением Шимановым у входа в Измайловский парк. На улице солнечный, весенний день, увлекшись разговором, мы потихоньку двигаемся в центр парка, к мемориальному комплексу "Площадь Мужества". Здесь в годы Великой Отечественной войны был сформирован один из московских отрядов комсомольцев-добровольцев, ушедших на фронт защищать Родину.

Таким же добровольцем ушел на войну в 1941 году и родной дядя Евгения, Виктор Васильевич Шиманов. Им не суждено было увидеться, ведь племянник родился только через 19 лет после того, как его дядя погиб в военных сражениях. Но спустя 76 лет в местах тяжелых боев под Смоленском были найдены останки Виктора Шиманова, и сегодня его потомки могут держать в руках медальон, с которым сражался и погиб герой.

Мы неспешно шагаем с Евгением по тропинке парка, и он продолжает рассказывать о своем дяде. Виктор родился и вырос в обычной московской семье портного и домохозяйки, где было трое детей. Он являлся самым старшим, 1925 года рождения, потом шла сестра Любовь на два года младше и брат Николай (отец Евгения Шиманова). Все детство парень провел в доме номер 32 на Марксистской улице, позже здесь жил и сам Евгений.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Виктор закончил среднюю школу прямо перед началом войны, в 1941-м, тогда еще была "семилетка". И после того как узнал, что в Москве формируются дивизии народного ополчения, решил записаться в их ряды вместе со своим другом. Несмотря на то, что парень не дотягивал до призывного возраста (на тот момент ему было всего 16 лет), Виктор все же добился, чтобы его взяли.



2 июля 1941 года ЦК ВКП(б) предложил местным партийным организациям возглавить создание народного ополчения. В этот же день было принято "Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение". Только за июль 1941 года было сформировано 12 дивизий, которые до конца месяца отбыли в действующую армию.



Одной из таких дивизий стала 8-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения, сформированная в Краснопресненском районе. Туда вошли как рабочие ближайших фабрик и заводов, так и московская интеллигенция, артисты, писатели, служащие, а также студенты и преподаватели МГУ и Консерватории имени П. И. Чайковского. Также среди них оказались и еще вчерашние школьники – Витя Шиманов и его товарищ.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

16-летний Шиманов был назначен командиром пулеметного расчета. Сначала солдаты дивизии в течение двух месяцев проходили обучение и занимались строительством оборонительных рубежей, после чего они отправились на горячую линию фронта. Уже 4 октября бойцы народного ополчения вступили в бой с немецким противником восточнее города Ельни. Силы врага в той обстановке намного превосходили возможности наших солдат, 8-я Краснопресненская фактически попала в мясорубку. После упорного сопротивления в жестоких боях 4–5 октября в районе деревни Уварово практически вся дивизия полегла, просуществовав только три месяца. Героически сражаясь, погиб и Виктор Шиманов.



За первый день боя 4 октября 1941 года в дивизии было ранено около 1200 человек. Днем 5 октября 8-я Краснопресненская лишилась половины своего личного состава. А к концу дня из ополченцев почти никого не осталось в живых. Всего в боях под Ельней полегло около шести тысяч москвичей, фактически создавших живой щит, послуживший серьезным препятствием на пути продвижения немцев к Москве.



Поиски

В тот год родственники Виктора получили похоронку со словами "пропал без вести". Но семью долгие годы мучил вопрос: "Что же все-таки с ним случилось?" Ведь в советское время пропавших без вести часто считали предателями, подозревая, что те могли сдаться в плен и изменить Родине. Брат и отец Виктора долго пытались отыскать следы погибшего солдата, узнать хоть что-то, неоднократно обращались с запросами в различные инстанции, но безрезультатно. Через какое-то время им сообщили, что почти вся дивизия погибла осенью 1941-го, а позже, в 60-х годах, маме Виктора в военкомате вручили уведомление, что ее сын пал смертью храбрых.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Казалось, на этом стоило поставить точку в расследовании судьбы солдата, вряд ли можно было сделать что-то еще для почтения памяти погибшего родственника, безымянно захороненного в одной из братских могил. Но все изменил один звонок.

Спустя 76 лет после гибели 8-й Краснопресненской дивизии, под новый 2017 год, Евгению Шиманову позвонили домой. То была невероятная весточка от поискового отряда "Вымпел" под руководством Игоря Находкина. Участники этой общественной организации, поисковики со стажем и студенты-волонтеры МГУ, уже более 10 лет ищут погибших в Великой Отечественной войне солдат. По телефону Евгению сообщили, что в одной из таких операций были найдены останки его дяди, а также медальон с сохранившейся вкладкой (листок с основными данными бойца).

Когда я узнал, что нашли место гибели дяди и можно прийти к нему на могилу, все внутри перевернулось. Я стал сверять свои поступки с его очень короткой, но яркой жизнью. За 16 лет он, на мой взгляд, сделал больше, чем многие люди за всю свою жизнь.

Фото: Москва 24/Никита Симонов



Интересен тот факт, что когда обнаружили останки бойца Шиманова, родственников сначала найти не удалось. Сотрудники поискового отряда обращались в военкомат и другие инстанции, но это не дало результата. А проблема была в том, что дом по адресу прописки солдата (Марксистская, 32) на тот момент уже был расселен и перешел Московскому часовому заводу. Таким образом, у дома пропал юридический адрес, здесь и терялась нить, связывающая погибшего Виктора с его родными.

С учетом этих изменений и невозможности найти родственников официально установленным путем было решено захоронить останки солдата в деревне Ушаково на территории мемориала. И так бы осталась эта могила никогда не посещенной родственниками, если бы не искреннее желание одной девушки из команды поискового отряда, студентки МГУ Нади Куклевой, которая захотела помочь. Несмотря на отсутствие информации от официальных источников, она решила искать "вручную". Надя просто взяла телефонную книгу и стала обзванивать по домашним номерам всех москвичей по фамилии Шимановы. Один из таких звонков и вывел ее на семью племянника погибшего бойца.

Моей первой реакцией на эту весть была огромная благодарность и огромное облегчение. Не зря говорят, что пока не захоронен последний солдат, война все идет. К сожалению, нам еще очень далеко до захоронения последнего солдата, но здорово, что МГУ и поисково-спасательный отряд "Вымпел" совместно занимаются этим благородным делом.



Останки нашли в окопе, рядом лежали останки еще двух человек из пулеметного расчета. Также в яме находились каска, саперная лопатка и гильзы. Эта каска сейчас лежит на мемориале напротив таблички с фамилией Виктора Шиманова.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евгений бережно достает рамку А4, в которой на красном фоне прикреплен черный, пластмассовый медальон, а рядом его содержимое, узкий лист бумаги, на котором карандашом начертаны сведения о бойце: ФИО, год и место рождения, звание, место призыва и домашний адрес. Такой медальон вшивался в кармашек на поясе вопреки распространенному мнению о том, что медальоны носили на груди. Даже не верится, что он пролежал под землей столько лет, а теперь его держит в своих руках потомок погибшего.

Медальон вместе с документами по перезахоронению останков были переданы Евгению на торжественной церемонии в Музее обороны Москвы в январе 2017 года. А летом того же года племянник поехал на могилу дяди в деревню Ушаково. Это российская глубинка, куда и в теплое время года можно проехать только на уазике. Связи там тоже нет, как нет и большей части населенных пунктов, сел и деревень, стертых с лица земли в те страшные годы войны.

Евгений признается, что с возрастом к нему пришло понимание того, что знание и поиск своих корней – это кровная необходимость. "Когда ты помоложе, у тебя находится миллион других срочных дел. А с высоты своих лет я бы ушедшим родственникам сейчас смог задать огромное количество вопросов". Съездив на могилу брата отца спустя столько лет, он осознал, насколько это важно и необходимо – отдать дань людям, положившим свои жизни ради нас.

Придя на могилу родного дяди, я испытал чувство удовлетворения от того, что человек не без вести пропал, а он есть. И можно преклонить колени и подумать о том, что родственник, который совершил подвиг, похоронен здесь.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С чего начать поиск погибших на войне родных

Сегодня многие хотят найти своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, но не знают, с чего начать. Хотя сейчас сделать это гораздо легче, чем, например, 20 лет назад, ведь многие данные рассекретили и информация стала доступна через интернет. Мы подобрали для вас несколько источников, которые помогут сориентироваться в поиске погибших солдат.

1. Итак, есть три основных сайта, к которым нужно обратиться в первую очередь:

– обобщенный банк данных "Мемориал"

– портал документов Второй мировой войны "Подвиг народа"

– портал документов Второй мировой войны "Память народа"

ОБД "Мемориал" содержит информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В каждой записи есть ФИО военнослужащего, дата и место рождения, а также дата выбытия. На сайте можно найти копии всех исходных документов с информацией по человеку. Если повезет, есть шанс увидеть имена и адреса родственников, которым отправлялись похоронки.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На портале "Подвиг народа" есть сведения о наградах советских солдат, там же можно проследить боевой путь военнослужащих и прочитать описания подвигов, за которые они были награждены. А сайт "Память народа", созданный Министерством обороны РФ, фактически объединил базы данных двух предыдущих проектов. На данный момент там находится около 425 тысяч архивных документов Красной Армии и более 100 тысяч военных карт, по которым, зная номер воинской части, можно отследить весь боевой путь солдата. Также на сайт загружено более 18 миллионов записей из наградных листов и информация о местах первичных захоронений пяти миллионов солдат и офицеров.

На сайте "Память народа" вы также сможете загрузить фотографию своего героя Великой Отечественной войны из домашнего архива. На сегодняшний день туда загружено уже почти 100 тысяч фотографий.



Важно: Если не удается найти родственника по ФИО, попробуйте немного видоизменить фамилию, переставляйте буквы, ведь документы неоднократно переписывались и написание могло быть искажено. Например, фамилия Туманов могла быть записана как Туканов или Тиманов.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

2. Доступ к архивным документам можно получить в читальном зале Центрального архива Министерства обороны РФ. Для работы с архивом вам понадобится заявление и удостоверение личности. Часы работы ЦА МО и детали работы в читальном зале смотрите здесь.

3. Если вы знаете место гибели родственника (населенный пункт, деревня или примерная территория последнего нахождения), обратитесь к поисковым отрядам, которые ведут раскопки в этих местах. Ежегодно из-под земли достают останки сотен солдат, и если вчера о вашем погибшем дедушке было ничего не известно, то сегодня его останки уже могли найти.

4. Дополнительно в поиске вам смогут помочь эти ресурсы, содержащие информацию о погибших, плененных и пропавших без вести:

– "Бессмертный полк"

– Солдат.ру

– "Погибшие России и СССР"

– "Поисковое движение России"

– "Саксонские мемориалы"